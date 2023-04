Bügel abgerissen: Wieder neue DVG-Bahn in Duisburg betroffen

Duisburg. Erst die Schmierereien, und nun ist eine weitere neue DVG-Bahn vorerst nicht mehr auf der Linie 903 unterwegs. Das ist passiert.

Die neuen Straßenbahnen der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) sind noch nicht lange auf der Linie 903 im Einsatz und schon arg in Mitleidenschaft gezogen. In der vergangenen Woche war ein Fahrzeug (TW 2002) kurzzeitig außer Betrieb, weil es mit Farbe beschmiert worden war. Am Dienstag, 25. April, musste eine weitere neue Bahn (TW 2004) zum Betriebshof Grunewald abgeschleppt werden: Am Wagen war laut DVG ein Teil des Stromabnehmers, ein Bügel, gerissen, der die Verbindung zur Fahrleitung herstellt.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der DVG-Sprecherin Kathrin Naß in der Schleife bei Mannesmann Tor 2 in Hüttenheim.

Das Fahrzeug sei in die Werkstatt gekommen und werde derzeit untersucht. „Wir wollen es selbstverständlich zeitnah wieder einsetzen, einen konkreten Termin können wir aktuell aber noch nicht nennen“, so Naß. Warum der Bügel abgerissen ist, sei noch ebenso unklar wie die Höhe des Schadens.

Zwei neue DVG-Bahnen auf der Linie 903 in Duisburg im Einsatz

Zwei neue Bahnen sind laut DVG am Mittwoch, 26. April, auf der Linie 903 in Duisburg unterwegs. Das Fahrzeug mit der Nummer 2002 sei am Morgen ganz normal in den Fahrgastbetrieb gegangen. Der Wagen 2003 sei ebenfalls im Einsatz – als Fahrschule. Neue Bahnen seien darüber hinaus noch nicht auf der Strecke. „Wir warten auf weitere Zulassungen“, sagt die DVG-Sprecherin.

