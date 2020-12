Ladendiebstahl Brutales Trio befreit Diebinnen aus Supermarkt in Duisburg

Duisburg. Ein Filialleiter hat drei Diebinnen in einem Supermarkt in Duisburg erwischt. Bevor die Polizei eintraf, stürmte ein Trio in den Markt.

Drei Männer haben drei Frauen in Duisburg-Bergheim aus dem Büro eines Supermarkts befreit. Die Diebinnen sollten dort von der Polizei festgenommen werden.

Um 20.20 Uhr wollte das weibliche Trio in dem Supermarkt an der Trompeter Straße mit voll beladenen Einkaufswagen und ohne zu bezahlen an der Kasse vorbeistürmen. Der 37 Jahre alte Filialleiter stoppte sie allerdings, brachte sie ins Büro des Ladens und alarmierte die Polizei.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Männer befreien Diebinnen in Duisburg-Bergheim

Noch bevor die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen wurde es jedoch hektisch: Drei Männer betraten den Supermarkt, schlugen dem Filialleiter und einer Mitarbeiterin (47) mit der Faust ins Gesicht und flüchteten samt der Diebinnen in einem grauen Auto.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 35 suchen nun nach den sechs Personen und nehmen Hinweise von Zeugen unter 0203 280 0 entgegen.