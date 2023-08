Brutaler Angriff mit Hammer: Ist Duisburger (36) der Täter?

Auf der Sonnenstraße in Duisburg-Aldenrade beobachtete ein Zeuge den brutalen Angriff.

Duisburg. Ermittler sind nach der Attacke mit einem Hammer und einer Stichwaffe in Duisburg einem 36-Jährigen auf der Spur. Neue Erkenntnisse zum Motiv.

Nach der brutalen Attacke mit einem Hammer im Duisburger Norden (wir berichteten) sind die Ermittler der Mordkommission einem 36-Jährigen auf der Spur. Bei ihm soll es sich um den Angreifer handeln.

Zeugenbefragungen im direkten Umfeld und „weitere polizeiliche Maßnahmen“ hätten nach Angaben von Polizeisprecherin Julia Schindler zu der Person des 36-Jährigen geführt. Die Staatsanwaltschaft hat gegen den Mann einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes erwirkt. Nach dem Duisburger mit ukrainischer Staatsangehörigkeit wird intensiv gefahndet. Er befindet sich weiter auf der Flucht. Sein Aufenthaltsort ist dabei unklar.

Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass es zu der Tat eine persönliche Vorgeschichte zwischen dem Angreifer und dem 39 Jahre alten Opfer gibt. Nach Informationen unserer Redaktion prüft die Kripo eine konkrete Theorie. Wie diese genau aussieht, dazu halten sich Ermittlerkreise noch bedeckt. Kurz nach der Tat hatte die Polizei bereits berichtet, dass es keine Anhaltspunkte für eine Tat im im Rocker- oder Clanmilieu gebe.

Angriff mit Hammer in Duisburg-Aldenrade: Zeuge rief die Polizei

Rückblick: Ein Zeuge alarmierte gegen 3.25 Uhr in der Nacht zu Freitag die Polizei. Die rückte mit mehreren Streifenwagen zu dem Tatort an der Sonnenstraße in Aldenrade aus. Dort, auf der eher ruhigen Nebenstraße der Dr.-Hans-Böckler-Straße, soll der 36-Jährigen seinen Kontrahenten im Bereich eines Mehrfamilienhauses zunächst mit dem Hammer angegriffen haben. Anschließend soll er ihn auch mit einer Stichwaffe verletzt haben.

Der 39-Jährige erlitt unter anderem schwere Kopfverletzungen. Die Ärzte kämpften in den vergangenen Tagen um sein Leben – offenbar mit Erfolg. „Sein Zustand hat sich in der Zwischenzeit stabilisiert“, erklärte Schindler.

Bei der Fahndung nach dem 36-Jährigen hat die Mordkommission auch eine Personenbeschreibung veröffentlicht: Er ist etwa 1,75 Meter groß. Zum Tatzeitpunkt trug er dunkle Kleidung.

