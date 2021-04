Brücke nach Ruhrort für Autos gesperrt: Arbeiten an Fahrbahn

Duisburg. Wer am Wochenende aus der Innenstadt Richtung Ruhrort will, muss mehr Zeit einplanen. DVG und Wirtschaftsbetriebe erneuern die Fahrbahndecke.

Wer am Wochenende nach Ruhrort will, muss mehr Zeit einplanen - der Stadtteil ist für alle, die aus der Stadtmitte kommen, nur schwer erreichbar. Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) erneuert gemeinsam mit den Wirtschaftsbetrieben die Fahrbahndecke zwischen den Gleisen - der Karl-Lehr-Brückenzug wird komplett gesperrt. Umleitungen werden ausgeschildert. Wegen seiner Insellage ist der Stadtteil also am besten über Meiderich oder Homberg zu erreichen.

Von Samstag, 17. April, ab 6 Uhr morgens, bis Sonntag, 18. April, etwa 16 Uhr, müssen die Busse der Linien 901(SEV), NE1 und NE5 der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) sowie 929 der NIAG in Duisburg-Ruhrort eine Umleitung fahren.

Haltestellen in Ruhrort entfallen: Busse der Linie 929 weichen über die A 40 aus

Die Straßenbahn kann die Brücke am Wochenende passieren. Foto: Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Die Busse der Linie 929 fahren ab der Haltestelle „Bismarckplatz“ in beiden Fahrtrichtungen eine örtliche Umleitung über die A 40. Dadurch entfallen die Stadtteile Ruhrort und Kaßlerfeld.

Die Busse fahren ab der Haltestelle „Ruhrort Bf.“ Richtung Duisburg-Meiderich - über die Eisenbahnstraße, Am Nordhafen, Bürgermeister-Pütz-Straße, Gerrickstraße, Sympherstraße, Emmericher Straße, Aackerfährbrücke, Ruhrdeich, Verteilerkreis zur Haltestelle Albertstraße. Ab da gilt der normale Linienweg. Die Haltestellen „Friedrichsplatz“, „Karlstraße“, „Tausendfensterhaus“ und „Vinckeweg“ entfallen.

Straßenbahnen sind nicht betroffen

In Gegenrichtung wird die Umleitung sinngemäß gefahren. Der Straßenbahnverkehr ist von dieser Maßnahme nicht betroffen. Auch Fußgänger und Fahrradfahrer können die Brücke passieren.