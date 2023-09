Brücke im Duisburger Innenhafen wird für Wochen gesperrt

Duisburg. Die Buckelbrücke im Duisburger Innenhafen wird wegen Bauarbeiten bis Oktober gesperrt. Tageweise kann auch der Schiffsverkehr nicht passieren.

An der Buckelbrücke im Duisburger Innenhafen finden vom Montag, 4. September, bis zum 13. Oktober Sanierungsmaßnahmen an den Abspannseilen statt. Wie die Wirtschaftsbetriebe mitteilen, bleibt das Bauwerk in diesem Zeitraum gesperrt.

Im Rahmen der Arbeiten werden demnach defekte Hydraulikzylinder ausgebaut und die alten Abspannseile durch neue ersetzt. Die Hydraulikzylinder werden nicht ersetzt; die Brücke bleibt wie bereits seit längerer Zeit im statischen Betrieb und kann auch zukünftig nicht mehr angehoben werden.

Für die Bauzeit soll eine entsprechende Umleitung ausgeschildert werden. Auch für den Schiffsverkehr bleibt an einigen Tagen die Durchfahrt gesperrt. Die entsprechenden Tage würden im Vorfeld bei der Marina bekannt gegeben.

