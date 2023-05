Brücke der Solidarität in Duisburg: Sperrungen – der Grund

An zwei Tagen im Mai kommt es zu Verkehrseinschränkungen an der Brücke der Solidarität in Duisburg – die Details.

Duisburg. An zwei Tagen im Mai kommt es zu Verkehrseinschränkungen an der Brücke der Solidarität in Duisburg. Diesen Grund nennen die Wirtschaftsbetriebe.

Wie die Wirtschaftsbetriebe in Duisburg mitteilen, kommt es am Montag, 22. Mai, und Mittwoch, 31. Mai, jeweils von 10 bis 13. Uhr zu Einschränkungen an der Brücke der Solidarität. Der Grund: Der Brückenbesichtigungswagen muss repariert werden. Bei einer Kontrolle des Wagens, der sich unterhalb der Brücke befindet, seien Schäden an der Schiene festgestellt worden.

Für die Reparaturarbeiten müssen die Fahrspur Richtung Rheinhausen sowie der Rad- und Fußgängerweg gesperrt werden. Der Straßenverkehr wird nach Angaben der Wirtschaftsbetriebe in dieser Zeit durch die Brückensignalanlage einspurig in jede Fahrtrichtung geleitet. Für die Radfahrer und Fußgänger wird eine Umleitung auf der südlichen Brückenseite eingerichtet.

