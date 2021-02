Die Polizei hat einen mutmaßlichen Brötchendieb in einem Supermarkt in Duisburg-Friemersheim festgenommen.

Polizeieinsatz Brötchendieb verteilt Kopfnuss in Duisburger Supermarkt

Duisburg. Der Angestellte eines Supermarkts in Duisburg-Friemersheim hat einen mutmaßlichen Brötchendieb gestellt – trotz Kopfnuss und Tritten.

Ein Angestellter eines Supermarkts in Duisburg-Friemersheim hat am Mittwochmorgen, 10. Februar, einen mutmaßlichen Brötchendieb so lange festhalten können, bis die Polizei eintraf. Dabei musste der Mitarbeiter allerdings eine Kopfnuss und Tritte einstecken.

Eine Kollegin hatte zuvor gegen 8.15 Uhr einen Mann beobachtet, der im Geschäft ein Brötchen gegessen hatte. Der 34-Jährige, der in der Filiale an der Kaiserstraße Hausverbot hat, wollte den Supermarkt demnach verlassen, ohne zu bezahlen. Als ihn der Angestellter festhielt, kam es schließlich zu dem Gerangel, bei dem der 27-Jährige aber nach eigenen Angaben aber nicht verletzt wurde.

Polizei Duisburg stellt Küchenmesser bei mutmaßlichem Brötchendieb sicher

Der Tatverdächtige hatte zudem ein Küchenmesser bei sich, das die Polizisten sicherstellten. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass der Duisburger zurzeit auf Bewährung ist. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Auf Antrag der Duisburger Staatsanwaltschaft wird er wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls einem Haftrichter vorgeführt.

