Duisburg. 100 Kräfte der Feuerwehr rücken zum Sana-Klinikum in Duisburg aus. In einem Technikraum war eine Steckdose in Brand geraten.

Brennende Steckdose im Sana-Klinikum: Feuerwehr-Großeinsatz

Eine brennende Steckdose hat am Sana-Klinikum in Duisburg für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Gegen 13 Uhr am Samstag hatte die Brandmeldeanlage des Krankenhauses Alarm geschlagen.

Den ersten Einsatzkräften fiel bereits Rauch in der zentralen Notaufnahme auf. Verstärkung wurde daraufhin alarmiert. Der betroffene Bereich konnte schnell geräumt werden. Wie sich später herausstellte, hatte eine Steckdose in einem Technikraum im Untergeschoss des Krankenhauses gebrannt. Für die Feuerwehr stellte das kein Problem dar.

Die betroffenen Bereiche wurden anschließend entraucht. Verletzte gab es nicht. Insgesamt war die Feuerwehr vorsorglich mit rund 100 Kräften zu dem Krankenhaus ausgerückt.