Einsatzkräfte haben am Dienstagmorgen ein Feuer in Duisburg-Röttgersbach gelöscht.

Feuer Brandstiftung? Wilde Müllkippe stand in Duisburg in Flammen

Duisburg. Eine wilde Müllkippe hat am Dienstagmorgen in Duisburg-Röttgersbach plötzlich gebrannt. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Eine wilde Müllkippe stand am Dienstagmorgen in Röttgersbach plötzlich in Flammen.

Polizei und Feuerwehr rückten um 10.10 Uhr zum Spazierweg an der Tellmannstraße aus. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen.

Feuer in Duisburg-Röttgersbach: Polizei sucht Zeugen

Die Kripo ermittelt nun und sucht Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 unter 0203 280 0 entgegen.