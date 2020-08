Brandstiftung? Polizei ermittelt nach Feuer in Duissern

Duisburg. Die Feuerwehr Duisburg ist in der Nacht auf Dienstag zu einem Brand in Duisburg-Duissern ausgerückt. Die Kripo ermittelt zu den Hintergründen.

Die Feuerwehr ist in der Nacht zu Dienstag gegen 2.50 Uhr nach Duissern ausgerückt. In der Nähe einer Unterführung an der Ludwig-Krohne-Straße stand ein Sperrmüllhaufen in Flammen.

Die Polizei vermutet Brandstiftung und sucht Zeugen, die im Bereich des Straßenverkehrsamtes verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Feuer in Duisburg-Duissern: Kriminalkommissariat 11 ermittelt

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 unter 0203 280 0 entgegen.