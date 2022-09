Die Feuerwehr Duisburg löschte in der Nacht auf Donnerstag,. 15. September, einen Brand am Sonnenwall (Archivbild). Die Polizei ermittelt nach einer Brandstiftung.

Kriminalpolizei Brandstiftung am Duisburger Sonnenwall: Supermarkt betroffen

Duisburg. Wer hat in der Nacht auf Donnerstag ein Feuer vor einem Wohn- und Geschäftshaus am Sonnenwall gelegt? Ein Zeuge hat den Brandstifter beobachtet.

Die Kripo fahndet nach einer Brandstiftung in der Duisburger Altstadt: Ein flüchtiger Mann hatte in der Nacht zu Donnerstag gegen 3.10 Uhr Altpapier vor einem Wohn- und Geschäftshaus auf dem Sonnenwall in Brand gesetzt. Das berichtet die Polizei.

Demnach zersprang durch die Hitze der Flammen die Schaufensterscheibe eines Supermarktes. Dadurch griff das Feuer auf ausgestellte Ware über und der Rauch zog ins Treppenhaus. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Bewohner des Hauses wurden nach Angaben der Behörden nicht verletzt.

[Blaulicht-Berichte aus Duisburg: zur Spezialseite mit Artikeln über Einsätze von Polizei und Feuerwehr und Gerichtsprozesse]

Ein Zeuge berichtete der Polizei, dass der Täter in Richtung Steinsche Gasse geflüchtet sei.

Er sei dunkel bekleidet gewesen und habe eine Jogginghose getragen, kombiniert mit einer Jacke und Schuhen mit einer weißen Sohle.

Das Kriminalkommissariat 11 sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem Unbekannten machen können. Hinweise erbitten die Ermittler unter der Telefonnummer 0203 2800.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg