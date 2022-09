Brandserie? Kripo Duisburg ermittelt nach sechs Feuern

Polizei und Feuerwehr rückten in Duisburg am Wochenende mehrfach aus.

Duisburg. Ein Wohnwagen, abgestellte Autos und Autoreifen standen am Wochenende im Duisburger Westen und Norden in Flammen. Handelt es sich um eine Serie?

Die Duisburger Kriminalpolizei ermittelt nach sechs Bränden im Duisburger Norden und Westen und prüft auch einen Zusammenhang. Unter anderem stand am Wochenende ein Wohnwagen in Flammen. Die einzelnen Feuer in Übersicht:

Am frühen Freitagmorgen rief ein Zeuge um 4.05 Uhr die Polizei, weil er ein Feuer auf dem Gelände einer leerstehenden Immobilie an der Baumstraße in Alt-Homberg entdeckte. Dort waren mehrere abgemeldete Autos abgestellt. Drei davon brannten komplett aus, zwei teilweise.

Auf der Emmericher Straße in Obermeiderich brannte am späten Freitagabend gegen 23.20 Uhr der rechte Vorderreifen eines Dacias.

Unbekannte steckten am frühen Samstagmorgen im Zeitraum zwischen 5 und 6.30 Uhr auf einem Brachgelände an der Friedrich-Ebert-Straße in Laar etwa 22 Autoreifen in Brand.

Auf der Bergheimer Straße in Höhe Meisenstraße bemerkte ein Zeuge in der Nacht zum Sonntag gegen 2.15 Uhr ein Feuer in der Plane eines Anhängers.

Etwa eine Dreiviertelstunde später stand an der Einmündung Asterlager Straße/Diergartstraße in Hochemmerich ein Altkleidercontainer in Flammen.

Und: Am Sonntagmittag gegen 13.35 Uhr brannte auf einem Werkstattgelände an der Schachtstraße in Wehofen plötzlich ein Wohnwagen. Ein Passant berichtete der Polizei, dass er zwei Kinder beim Zündeln beobachtet habe. Sie seien anschließend in Richtung A 59 geflüchtet und werden auf acht bis zwölf Jahre und eine Größe von 1,35 bis 1,40 Meter geschätzt. Einer von ihnen trug eine grüne Daunenjacke.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 unter 0203 280 0 entgegen.

