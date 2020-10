Brand-Serie bei Höfen in Duisburg: Polizei sucht Täter

Eines der Feuer in Duisburg: Am 20. September brannte „Am Postenhof“ Stroh.

Duisburg. Eine Brand-Serie in Duisburg beschäftigt weiter die Polizei. Das Ziel der unbekannten Brandstifter waren immer die Erzeugnisse von Landwirten.

Die Polizei Duisburg sucht weiter intensiv nach den Verantwortlichen für eine Brand-Serie. Zwischen dem 1. Juni und dem 20. September hatten Unbekannte unter anderem in Rumeln, Mündelheim und Huckingen Strohballen und Heu angezündet. Dabei entstand teilweise ein hoher Sachschaden.

Dieses Fahndungsplakat verteilt nun die Polizei in Duisburg. Foto: Polizei Duisburg

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 wollen nun auch in den betroffenen Stadtteilen Fahndungsplakate aufhängen und verteilen. Darauf fragen sie: Wer hat verdächtige Personen an den Tatorten bemerkt? Wer hat Videos und Fotos von den Bränden gemacht? Wem sind in dem Bezug in den sozialen Netzwerken verdächtige Unterhaltungen (zum Beispiel in Facebook-Gruppen) aufgefallen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0203 280 0 entgegen.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]