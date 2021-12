Die Feuerwehr Duisburg ist am Montagmorgen erneut nach Wanheimerort ausgerückt.

Brand Brand in Wanheimerort: Feuerwehr rettet Menschen ins Freie

Duisburg. Erneut hat es in einem Wohnhaus in Duisburg-Wanheimerort gebrannt. Die Retter brachten drei Bewohner in Sicherheit. Haus ist nun unbewohnbar.

Nach dem folgenschweren Feuer in der Nacht hat es am Montagmorgen in Duisburg-Wanheimerort erneut gebrannt.

Um kurz nach 7.30 Uhr alarmierten Anrufer die Feuerwehr: Sie berichteten von einem Feuer in einem Wohnhaus an der Erlenstraße. Bewohner seien wohl eingeschlossen und am Fenster zu sehen.

Feuer in Duisburg-Wanheimerort: Retter bringen Bewohner in Sicherheit

Die Wachen 1 und 7 sowie der zuständige Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr rückten aus. Als sie vor Ort eintrafen, drang bereits Rauch durch Fenster im ersten und zweiten Stock. Eine Person retteten die Einsatzkräfte über eine Drehleiter ins Freie.

Feuerwehrtrupps gingen ins Haus und brachten zwei weitere Menschen in Sicherheit. Zwei der Bewohner müssen nun wegen Rauchgasvergiftungen im Krankenhaus behandelt werden, einer der Patienten wurde in die Druckkammer der Uniklinik Düsseldorf gebracht.

Bei den Löscharbeiten mussten die Einsatzkräfte Zwischendecken öffnen, um alle Glutnester zu bekämpfen. Das Haus ist vorerst unbewohnbar.

Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

