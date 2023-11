Brand in Lost-Place in Hochfeld: Nachbarn rufen Feuerwehr

Duisburg Am Sonntagabend rückte die Feuerwehr zur Teilstraße nach Duisburg-Hochfeld aus. Dort brannte es im Keller der alten Siemens-Verwaltung.

Am frühen Sonntagabend alarmierten mehrere Nachbarn in Duisburg-Hochfeld die Feuerwehr. Sie hatten Rauch und Brandgeruch an der Fröbelstraße wahr genommen. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten aus - und stellten nach längerer Erkundung rund um die Fröbelstraße einen Brand in einem leer stehenden Verwaltungsgebäude an der Teilstraße fest. Am Ende des Grünen Rings befindet sich ein seit Jahren leer stehendes Gebäude von Siemens.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die verlassene Siemens-Verwaltung hat sich längst zu einem Lost Place entwickelt. Viele Fenster wurden mutwillig zerstört und ein Blick von außen lässt ahnen, dass es drinnen nicht besser aussieht. In der Vergangenheit hatten sich immer wieder Nachbarn beschwert, dass sich beispielsweise Kinder und Jugendliche dort aufhielten, Fenster einschlugen und auch sonst viel kaputt machten. Bauzäune konnten sie nicht abhalten.

Feuerwehr Duisburg mit 26 Einsatzkräften vor Ort

Die Feuerwehr konnte den Brandherd im Keller des Gebäudes ausmachen. Der Treppenraum war bereits stark verraucht. Die Einsatzkräfte gingen mit zwei Trupps unter Atemschutz auf unterschiedlichen „Angriffswegen“ vor und konnten so das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen, teilt der Lagedienst der Feuerwehr mit. Das Gebäude wurde belüftet. Personen befanden sich nicht mehr im Gebäude.

In der Vergangenheit hatten Nachbarn schon oft über Vandalismus an dem Gebäude geklagt. Sie fühlen sich teilweise nicht mehr sicher. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

„Bis auf die anfängliche Besorgnis über die Rauchbelästigung, gab es keine Auswirkungen auf die Nachbarschaft“, erklärt der Lagedienst. Die Feuerwehr war mit 26 Einsatzkräften vor Ort, unterstützt durch die Sondereinheit „Einsatzstellenhygiene“ des Löschzuges 110. Auch der Rettungsdienst war ausgerückt.

Hinweise auf die Brandursache gibt es bisher nicht

Wie es zu dem Brand kommen konnte, dazu gibt es bisher keine Erkenntnisse. Nach etwa einer Stunde konnte die Feuerwehr wieder abrücken.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg