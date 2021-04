Feuerwehr Brand in Haus in Duisburg-Baerl: Ursache noch unklar

Duisburg. Die Feuerwehr ist wegen einer brennenden Unterverteilung in einem Zweifamilienhaus in Duisburg-Baerl ausgerückt. Die genaue Ursache ist unklar.

Der Feuerwehr Duisburg ist am Freitag, 16. April, zu einem Brand in einem Zweifamilienhaus an der Kastellstraße in Baerl ausgerückt. Gegen 7 Uhr war von ausgelöstem Hausrauchmelder berichtet worden.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte qualmte es bereits bereits stark aus dem ausgebauten Dachgeschoss. Die Feuerwehr ging mit einem Trupp unter Atemschutz ins Haus konnte eine unverletzte Person im Erdgeschoss ins Freie geleiten. Anschließend wurde eine brennende Unterverteilung der häuslichen Elektroinstallation gelöscht und das verrauchte Gebäude mit Hochleistungslüftern belüftet.

Brand in Haus in Duisburg-Baerl: Ursache noch unklar

Durch den inzwischen beendeten Einsatz kam es auf der Kastellstraße zu Einschränkungen für den Verkehr. Eine Gefahr für die Nachbarschaft habe jedoch zu keiner Zeit bestanden. Warum die Unterverteilung brannte, sei noch unklar.