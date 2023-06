An der Fahrner Straße in Duisburg kämpfen die Einsatzkräfte gegen die Flammen.

Feuerwehr-Einsatz Brand in Duisburger Mehrfamilienhaus: Bewohner in Klinik

Duisburg. Die Feuerwehr Duisburg kämpft am Mittwochmittag gegen ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Fahrn. Die Flammen sind auf das Dach übergegriffen.

Die Duisburger Feuerwehr ist am Mittwochmittag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Fahrner Straße in Fahrn ausgerückt.

Um 12.49 Uhr erreichte der Notruf die Leitstelle. Der Anrufer berichtete von einem Feuer in einer Wohnung in der zweiten Etage. Die Einsatzkräfte retteten zwei Menschen aus dem brennenden Haus. „Eine Person musste mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht werden“, berichtete Sprecher Falko Firlus.

Die Feuerwehr kämpft Stand 13.50 Uhr weiter gegen die Flammen, die auch auf den Dachstuhl übergegriffen haben. Videos in sozialen Netzwerken zeigen eine stärkere Rauchentwicklung. 80 Kräfte sind vor Ort im Einsatz.

