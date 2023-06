Ein Feuer ist am Dienstagmorgen aus unbekannter Ursache im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in Duisburg-Kaßlerfeld ausgebrochen.

Feuerwehr Brand in Duisburg: Mann schwer verletzt aus Wohnung gerettet

Ein Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Duisburg schwer verletzt worden. Das Feuer war am Dienstagmorgen aus unbekannter Ursache im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in Kaßlerfeld ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Als die Einsatzkräfte in der Scharnhorststraße ankamen, schlugen bereits Flammen aus einem Fenster der Wohnung. Darin fand die Feuerwehr den Mann mit schweren Verletzungen vor. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Brand in Kaßlerfeld: Flammen drohten, auf Dachgeschoss überzugreifen

Die Flammen drohten außerdem, auf das Dachgeschoss überzugreifen. Die Bewohner der Dachgeschosswohnung - zwei Erwachsene und zwei Kinder - hatten das Haus vor Eintreffen der Feuerwehr bereits verlassen. Sie blieben laut Feuerwehr unverletzt. Weitere Personen waren nicht betroffen.

66 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren vor Ort. Die Brandwohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. (red/dpa)

