Feuer Brand in Duisburg: Feuerwehr rettet Frau und Kind

Duisburg. Die Duisburger Feuerwehr hat eine Frau und ein Kind aus einer Dachstuhlwohnung gerettet. Die Einsatzkräfte mussten die Drehleiter einsetzen.

Einsatz für die Feuerwehr Duisburg am Donnerstagabend um 22 Uhr: An der Masurenallee war das Treppenhaus vor einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Eine Frau mit Kind konnten diese nicht mehr eigenständig verlassen: Die Einsatzkräfte retteten beide mit einer Drehleiter. Beide blieben unverletzt.

Brand in Duisburg: Polizei hat die Ermittlungen übernommen

„Durch einen Trupp unter Atemschutz konnte das Feuer schnell gelöscht werden“, teilt die Feuerwehr Duisburg per Pressemitteilung mit. Das Treppenhaus wurde mit Hochleistungslüftern gelüftet. Danach konnten die Bewohner zurück ins Gebäude. Der Einsatz war nach rund 30 Minuten beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (ck)

