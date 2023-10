Die Feuerwehr ist am Samstagabend zu einem Kellerbrand in Duisburg ausgerückt. (Symbolbild)

Feuerwehr Duisburg Brand in Duisburg – 40 Rettungskräfte am Abend im Einsatz

Duisburg. Die Feuerwehr ist am Samstagabend zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in Duisburg ausgerückt. 40 Kräfte waren in Hochheide im Einsatz.

Die Feuerwehr ist am Samstagabend in Duisburg ausgerückt. Gegen 21.35 Uhr informierten Anrufer über einen Brand auf der Lindenstraße in Hochheide. Bei Eintreffen der Rettungskräfte brannte eine Waschmaschine im Keller eines Einfamilienhauses.

Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Anschließend wurde das Gebäude mittels Hochleistungslüfter gelüftet. Insgesamt waren zirka 40 Kräfte von Berufs,- Freiwilliger Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Der Einsatz war nach etwa einer Stunde beendet. Die beiden Bewohner des Hauses wurden bei dem Brand nicht verletzt.

