Brand in der Duisburger Altstadt: Feuerwehr rückt aus

Duisburg. Mit zahlreichen Löschfahrzeugen ist die Duisburger Feuerwehr am Montagabend zur Beekstraße ausgerückt. Das ist der Grund für den Einsatz.

Die Duisburger Feuerwehr ist am Montagabend zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Beekstraße ausgerückt. Zahlreiche Löschwagen fuhren gegen 19.40 Uhr in Richtung Altstadt.

Zuvor hatte die automatische Brandmeldeanlage in dem mehrstöckigen Haus ausgelöst. Zahlreiche Anrufer meldeten zudem die Rauchentwicklung aus dem Keller.

Drei Einsatztrupps gingen mit schwerem Atemschutz in das Gebäude, lokalisierten das Feuer und löschten es. „Durch die Rauchentwicklung waren umfangreiche Lüftungsmaßnahmen notwendig“, berichtete der Lagedienst. Verletzt wurde niemand.

60 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort im Einsatz. Auch die Polizei war mit Beamten an der Beekstraße und sperrten den Bereich mit Flatterband ab. Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet.

