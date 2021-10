Feuerwehrfahrzeuge am Donnerstag, den 22.Juli 2021 bei der Feuerwehr in Gladbeck Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Feuer Brand in Alt-Homberg: Papagei aus Wohnung gerettet

Duisburg. Am Freitagabend, gegen 20.25 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand im Duisburger Stadtteil Alt-Homberg gerufen. Im Haus waren keine Personen.

Am Freitagabend hat es in einem Mehrfamilienhaus in Alt-Homberg gebrannt. Gegen 20.25 Uhr wurde die Duisburger Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte bereits Feuer im Dachgeschoss und eine massive Rauchentwicklung im zweiten Obergeschoss festgestellt werden.

Aus der Brandwohnung wurde ein Papagei gerettet, dieser wurde noch an der Einsatzstelle von den Kräften der Feuerwehr versorgt. Die Retter machten sich außerdem im Inneren des Hauses auf die Suche nach Bewohnern. Es wurden allerdings keine Personen angetroffen.

Brand konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden

Durch den schnellen Einsatz habe man das Feuer zügig unter Kontrolle bringen können, teilte die Feuerwehr mit, die mit 45 Kräften der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr sowie dem Rettungsdienst vor Ort.

Warum es brannte, ermittelt nun die Polizei. Aktuell, am Freitagabend gegen 22.30 Uhr, ist die Polizei noch mit einigen Rettungskräften vor Ort, um Lüftungsarbeiten durchzuführen.

