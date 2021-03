Brand in Alt-Homberg: Feuerwehr mit 26 Kräften im Einsatz

Die Feuerwehr war am Samstag in Alt-Homberg im Einsatz. In einer Dachgeschosswohnung hatte es gebrannt.

Duisburg. In einer Wohnung in Alt-Homberg hat es am Samstagmorgen gebrannt. Insgesamt 30 Personen von Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz.

In einer Dachgeschosswohnung an der Schulstraße in Alt-Homberg hat es am Samstagmorgen gebrannt. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen 10 Uhr an dem dreigeschossigen Wohnhaus eintrafen, war bereits eine Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss zu erkennen.

Die Brandbekämpfer bemerkten schnell, dass das gesamte Dachgeschoss verraucht war. Personen befanden sich zu dieser Zeit nicht mehr in der Wohnung. Eine unbeteiligte Person im Rollstuhl aus dem Erdgeschoss des Hauses wurde für die Zeit des Einsatzes vom Rettungsdienst betreut.

Brand in Alt-Homberg: Mit Wärmebildkamera auf Glutnester untersucht

Während der Brandbekämpfung stellte sich heraus, dass in der Wohnung ein Heizungsrohr defekt war, weshalb es in der darunterliegenden Wohnung zu einem Wasserschaden kam. Abschließend wurde die Dachgeschosswohnung mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester untersucht und mit einem Hochleistungslüfter entraucht.

30 Einsatzkräfte mit 9 Fahrzeugen waren im Einsatz. Davon waren 4 Kollegen vom Rettungsdienst. Zur Entstehungsursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Der Einsatz war nach etwa einer Stunde beendet.