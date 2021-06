Die Feuerwehr rückte am 13. Juni morgens zu einem brennenden Container an einem Millî Görüş-Gebäude in Duisburg-Marxloh aus. Die Polizei ermittelt.

Duisburg Brand an Millî Görüş-Gebäude in Marxloh: Radfahrer gesucht

Duisburg. Nach der Brandstiftung an einem Gebäude der islamistischen Millî Görüş-Gemeinde in Marxloh sucht die Polizei einen Radfahrer und andere Zeugen.

Nachdem vorigen Sonntag ein Müllcontainer am Gebäude der Millî Görüş-Gemeinde in Marxloh in Flammen aufgegangen ist (wir berichteten), sucht die Polizei weiter Zeugen des Vorfalls. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Besonders interessiert sind sie an Hinweisen zu einem Radfahrer, der sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Nähe befunden haben soll. „An seinem Vorderrad war nur ein Katzenauge angebracht“, berichtet die Pressestelle des Präsidiums.

Der Müllcontainer vor der Fassade an der Friedrich-Engels-Straße hatte laut Polizei am Sonntagmorgen, 13. Juni, gegen 4.40 Uhr gebrannt. Flammen und Hitze beschädigten Fassade und Fensterscheiben des angrenzenden Gebäudes der islamischen Gemeinschaft. Auch Teile eines an der Straße parkenden Mercedes verformten sich der Hitze wegen. Zeugen hatten erste Löschversuche unternommen und die Feuerwehr alarmiert. Hinweise nimmt die Polizei unter 0203 2800 entgegen.

Nach Angaben eines Polizeisprechers sei der Staatsschutz in die weiteren Ermittlungen einbezogen, Hinweise auf einen islamfeindlichen oder politischen Hintergrund gebe es aber derzeit nicht. Laut Verfassungsschutz, der die Millî Görüş beobachtet, seien die Ziele der islamistischen Bewegung nicht mit den Grundprinzipien der freiheitlichen demokratischen Grundordnung vereinbar. Sie gelte als ultranationalistisch, auch antisemitische Einstellungen seien erkennbar.

