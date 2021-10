Brand an der Dellstraße 4: Polizei sucht weiterhin Zeugen

Am 12. Oktober ist spätabends an der Dellstraße 4 in Duisburg ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten waren schwierig und dauerten lange.

Duisburg-Dellviertel. Nach dem Brand an der Dellstraße 4 im Duisburger Dellviertel sucht die Polizei weiterhin nach Zeugen. Sachverständiger hat das Haus untersucht.

Eineinhalb Wochen, nachdem an der Dellstraße 4 ein Ladenlokal samt Wohnhaus ausgebrannt ist, hat die Polizei noch keine Erkenntnisse, ob ein technischer Defekt das Feuer auslöste oder ob es sich womöglich um Brandstiftung handelte.

„Unser Sachverständiger hat das Haus untersucht, aber es haben sich keine Ermittlungsansätze ergeben“, teilt Polizeisprecher Jonas Tepe auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Auch die Auswertung von Überwachungskameras aus der Umgebung haben keine neuen Erkenntnisse gebracht. „Unbefriedigend“, nennt Tepe die Situation. Deshalb sei die Polizei weiterhin angewiesen auf Zeugenaussagen.

Am Dienstag, 12. Oktober, war es am späten Abend im Haushaltswarengeschäft „Droll“ ein Feuer ausgebrauchen, das schnell die darüberliegenden Wohnungen des Altbaus erfasste. Eine Frau, die sich in einer Wohnung in der ersten Etage befand, konnte in letzter Minute gerettet werden. Die Löscharbeiten dauerten Stunden.

Wer etwas gesehen oder bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0203/2800 zu melden.

