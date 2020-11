Feuer Brand am Silberpalais in Duisburg: Fassade steht in Flammen

Duisburg. Am Silberpalais in Duisburg-Neudorf ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr rückte aus.

Am Silberpalais in Duisburg-Neudorf ist am frühen Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Nach Augenzeugenberichten stand gegen 17.30 Uhr die Grünfassade des Nachbargebäudes plötzlich in Flammen.

Es gab eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschfahrzeugen zum Brandort aus. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Wehrkräfte begleiteten Menschen aus dem Wohnhaus an der Neudorfer Straße nach draußen.

Feuer in Duisburg: Brandursache ist noch unklar

Weitere Details sowie die Brandursache waren am Mittwochabend noch nicht bekannt.