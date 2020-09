Zwei kurz aufeinander folgende Brände sorgten am Freitag für Hochbetrieb bei der Feuerwehr Duisburg. (Symbolfoto)

Feuerwehreinsatz Brände in Homberg und Vierlinden: Feuerwehr im Doppeleinsatz

Duisburg. Zwei kurz aufeinander folgende Brände sorgten am Freitag für Hochbetrieb bei der Feuerwehr Duisburg. Rauchentwicklung in einer Turnhalle.

Die Feuerwehr Duisburg musste am späten Freitagnachmittag gleich zu zwei kurz aufeinander folgende Brände in Homberg und Vierlinden ausrücken.

Um 17.45 Uhr brannte es zunächst in einem Keller eines Hochhauses an der Husemannstraße in Hochheide. 45 Kräfte der Wachen Homberg und Rheinhausen sowie der Freiwilligen Feuerwehr waren im Einsatz, um das Feuer im Keller des Hauses zu löschen.

Um an den Brand zu gelangen, mussten zwei Stahltüren aufgebrochen werden. Der brennende Unrat konnte dann aber schnell gelöscht werden. Um den Keller rauchfrei zu bekommen, wurde ein Lüfter eingesetzt. Der Einsatz dauerte laut Auskunft der Feuerwehr eine Stunde und 15 Minuten.

Feuerwehreinsatz in Vierlinden: Rauchentwicklung in alter Turnhalle

Während die Einsatzkräfte im Duisburger Westen noch mit den Löscharbeiten zugange waren, meldeten mehrere Anrufer bei der Leitstelle der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung aus einer leerstehenden Turnhalle in Vierlinden.

Die Wachen Walsum und Hamborn sowie die Freiwillige Feuerwehr rückten mit insgesamt vier Trupps und 40 Kräften aus und waren zur Brandbekämpfung mit zwei Rohren im Einsatz. Mit einem Lüfter entrauchten die Beamten die Turnhalle. Verletzt wurde laut Auskunft der Feuerwehr niemand. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde.