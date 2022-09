Mehrere Mülltonnen haben in Duisburg gebrannt. Die Polizei hat einen Verdächtigen gefasst. Dieses Archivbild zeigt eine Mülltonnen in Laar nach einer Brandstiftung.

Festnahme Brände in Duisburg: Verdächtiger gefasst, Puzzleteil gesucht

Duisburg. Die Polizei Duisburg hat nach einer Brandserie einen Verdächtigen (39) geschnappt. Allerdings fehlt bei den Ermittlungen och ein Puzzleteil.

Die Polizei Duisburg hat gegen 1 Uhr in der Nacht zu Dienstag einen mutmaßlichen Brandstifter auf der Holunderstraße in Wanheimerort geschnappt.

Der 39-Jährige soll in den Stunden zuvor mehrere Mülltonnen im Stadtgebiet angezündet haben. Zeugenaussagen und Videoaufnahmen bringen ihn mit Taten an der Tulpenstraße, dem Harry-Epstein-Platz, der Düsseldorfer Straße und der Straße Zum Lith in Verbindung.

Duisburger Kripo sucht nach nach Rucksack

Ein Puzzleteil fehlt allerdings noch: Auf den Videoaufnahmen ist der Verdächtige mit einem schwarzen Rucksack mit weißen Streifen zu sehen – vermutlich von Nike. Dieser Rucksack ist nun verschwunden. Er könnte sich im Bereich des Hauptbahnhofs befinden. Wer ihn findet, wird gebeten, sich unter 0203 280 0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

[Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo + Duisburg-Newsletter gratis abonnieren]

Der 39-Jährige wird derweil dem Haftrichter wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftungvorgeführt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg