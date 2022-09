Brände im Landschaftspark Duisburg-Nord – Kripo ermittelt

Duisburg. Ein Sicherheitsmann hat am Sonntagmorgen Polizei und Feuerwehr alarmiert: Er hatte bei seinem Rundgang mehrere Brände auf dem Gelände entdeckt.

Die Duisburger Kriminalpolizei ermittelt nach mehreren Bränden im Landschaftspark Duisburg-Nord am Sonntag.

[Blaulicht-Berichte aus Duisburg: zur Spezialseite über Einsätze von Polizei und Feuerwehr]

Ein Mitarbeiter (48) eines Sicherheitsunternehmens rief Feuerwehr und Polizei am Sonntagmorgen, weil er bei seinem Rundgang gegen 7.20 Uhr die einzelnen Feuerstellen entdeckt hatte:

Landschaftspark Nord: Holzpalette, Plakat und Banner brannten

In dem Gleisbett eines Hochofens brannte eine Holzpalette, im nordöstlichen Teil des Parks stand ein Plakat an einem Treppengeländer in Flammen. Zudem waren dem 48-Jährigen Brandlöcher in einem Stoffbanner aufgefallen.

Die Polizei Duisburg sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Landschaftspark oder im Umfeld, etwa in Meiderich gemacht haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg