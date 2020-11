Bordell-Touristen beraubt: Urteil gegen Neudorfer-Duo

Für einen, oder genauer gesagt zwei Überfälle auf zwei niederländische Bordell-Touristen verurteilte das Landgericht Duisburg jetzt zwei 21 und 24 Jahre alte Neudorfer. Zuletzt hatten beide Angeklagte Geständnisse abgelegt und kamen knapp um einen längeren Aufenthalt hinter Gittern herum.

Die Täter hatten die beiden Touristen in den frühen Morgenstunden des 28. Dezember 2019 in der City getroffen. Den Niederländern wurde Bier angeboten. Doch die Besucher aus dem Nachbarland waren vor allem an den Damen der Vulkanstraße interessiert. Die Neudorfer boten ihnen an, sie dorthin zu begleiten.

Duisburg: Flaschenbier wurde zum Wurfgeschoss

Doch die Niederländer kamen nie im Bordell an. Denn unterwegs flog dem einen eine Bierflasche an den Kopf. Der halb bewusstlose 28-Jährige gab sein Bargeld und ein Handy ohne Widerstand heraus, als der 21-jährige Flaschenwerfer das von ihm verlangte. Zeitgleich wurde der zweite Niederländer von dem massiv alkoholisierten 24-Jährigen angegriffen und zu Boden gebracht. Hinterher vermisste der Angegriffene sein Handy.

Zuletzt hatten beide Angeklagten die Angriffe gestanden. Ihre Behauptung, es habe sich nicht um eine geplante Aktion, sondern um zwei zeitgleich spontan stattfindende Vorfälle gehandelt, konnte das Gericht nicht widerlegen.

Prozess: Bewährungsstrafe gegen Angreifer

Der 21-Jährige wurde wegen räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung zu einem Jahr und neun Monaten Jugendhaft verurteilt, deren Vollstreckung auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. Außerdem muss er die 200 Euro, die er in der Tatnacht erbeutete, zurück zahlen. Sein drei Jahre älterer Kumpan kam wegen Raubes und Körperverletzung mit einer einjährigen Bewährungsstrafe davon.