Bombenverdacht: Ev. Klinikum bereitet Evakuierung vor

Duisburg. Nach der Entdeckung mehrerer metallischer Gegenstände an der Warbruckstraße wird ein Kampfmittelverdacht in Hamborn geprüft.

Der Kampfmittelräumdienst prüft einen möglichen Bombenfund an der Sportanlage Warbruckstraße in Hamborn. Das bestätigte die Stadtverwaltung am Donnerstag auf Nachfrage. Sollten sich tatsächlich Blindgänger im Boden finden, müssten für den Zeitraum der Entschärfung auch das benachbarte Ev. Krankenhaus (Ev. Klinikum Niederrhein) und das zugehörige Seniorenwohnheim Walter-Cordes-Stift geräumt werden, weil sie sich in der Gefahrenzone befinden. Je nach Tageszeit wäre auch die Grundschule am Park betroffen.

Metallische Gegenstände im Untergrund von Duisburger Krankenhaus

Nach Informationen dieser Zeitung soll eine Entschärfung am kommenden Donnerstag, 8. Oktober, stattfinden.

Ob es dazu kommt, wird derzeit noch geklärt. Bei Bauarbeiten im Bereich der Sportanlage waren im Zuge von Bodenuntersuchungen mehrere größere metallische Gegenstände im Untergrund entdeckt worden. „Es finden nun Probebohrungen statt, um zu klären, ob es sich dabei um Altmetall oder Blindgänger handelt“, so eine Stadtsprecherin am Donnerstag. Sobald ein Ergebnis der Untersuchungen vorliegt, werde die Öffentlichkeit informiert.