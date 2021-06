Ticker: A 40 wird in Duisburg für Bombensprengung gesperrt

Duisburg. An der Essenberger Straße in Duisburg-Neuenkamp ist ein Blindgänger gefunden worden. Die Bombe wird heute entschärft, die A 40 dafür gesperrt.

Im Bereich der Essenberger Straße in Duisburg-Neuenkamp ist am Montagnachmittag eine Bombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden worden.

Der Blindgänger aus dem 2. Weltkrieg muss kontrolliert gesprengt werden

Die A 40 wird dafür am Montagabend gesperrt

16 Menschen müssen ihre Häuser und Wohnung verlassen

Live-Ticker: Blindgänger in Duisburg-Neuenkamp muss entschärft werden

17.45 Uhr: Das Bürger- und Ordnungsamt der Stadt organisiert derzeit die Evakuierung: Im Umkreis von 250 Metern um den Fundort müssen 16 Menschen ihre Häuser und Wohnung verlassen. In der Sicherheitszone im Umkreis von 250 bis 500 Metern um den Fundort leben 59 Menschen.

Die Evakuierungs- und Sicherheitszone um den Bombenfund in Duisburg-Neuenkamp. Foto: Stadt Duisburg

In der Sicherheitszone ist ein zivilschutzmäßiges Verhalten notwendig. Die Menschen sind aufgefordert, sich in Räumen aufzuhalten, die der Fundstelle abgewandt sind. Die Fenster der Wohnung sollten in jedem Fall geschlossen sein. Ein Aufenthalt im Freien ist in dieser Sicherheitszone ab sofort nicht mehr gestattet.

17.30 Uhr: Die englische Fünf-Zentner-Bombe mit Säurezünder wurde heute bei Bauarbeiten gefunden. Sie muss nach Einschätzung der Experten kontrolliert gesprengt werden. Das bedeutet auch: Die A 40 muss am Abend zwischen der Anschlussstelle Duisburg-Homberg und dem Autobahnkreuz Duisburg voll gesperrt werden.

