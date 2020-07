Bombenfund in Duisburg: Entschärfung ist ab 18 Uhr geplant

Ein Blindgänger an der Stadtgrenze Duisburg/Moers muss am Mittwoch entschärft werden.

Duisburg/Moers. Eine Bombe an der Duisburger Stadtgrenze zu Moers wird am Abend entschärft. Straßen werden um 17.30 Uhr gesperrt. Eine Zugstrecke ebenfalls.

Ein Blindgänger in Duisburg-Baerl, an der Stadtgrenze zu Moers, muss noch am Mittwoch, 8. Juli, entschärft werden.

Zehn-Zentner mit Aufschlagzünder wurde bei Luftbildauswertungen am Nachmittag gefunden.

Sie liegt im Bereich Gutenbergstraße/Lohmannsheide an der Moerser Stadtgrenze.

In Moers müssen 30 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen, in Duisburg niemand.

Entschärfung ist für den frühen Abend (ca. 18.10 Uhr) geplant. Straßen sollen um 17.30 Uhr gesperrt werden.

Auch eine Zugstrecke der Deutschen Bahn ist von der Entschärfung betroffen.

Der Evakuierungsplan der Stadt Duisburg für die Entschärfung Duisburg-Baerl. Foto: Stadt Duisburg

Nach Angaben der Stadt Duisburg ist wegen der Größe der Bombe eine Evakuierungszone von 1000 Metern um den Fundort erforderlich. Die Sicherheitszone wird mit 500 Meter um die Fundstelle festgelegt. Das bedeutet, dass sich 154 Duisburger und 106 Moerser zum Zeitpunkt der Entschärfung „zivilschutzmäßig“ verhalten müssen. Die Menschen sind aufgefordert, sich in Räumen aufzuhalten, die der Fundstelle abgewandt sind. Die Fenster der Wohnung sollten in jedem Fall geschlossen sein. Ein Aufenthalt im Freien ist nicht gestattet.

Gut für Autofahrer: Die A42 bleibt weiter befahrbar. Die Ordnungsämter der Städte Duisburg und Moers informieren in Kürze die Anwohner in der Evakuierungs- und Sicherheitszone.

Die Straßen in Duisburg und Moers sollen laut Angaben der Stadt Duisburg um 17.30 Uhr gesperrt werden. Eine Sperrung erfolgt auch für eine Zugstrecke der Deutschen Bahn sowie eine Güterzugstrecke der Niag.

In Moers wird die Römerstraße nach Angaben der Stadt zwischen Orsoyer Allee im Norden und Glückaufstraße im Süden gesperrt. Für Anwohner, die von der Evakuierung betroffen sind, steht die evangelische Kirchengemeinde, Bismarckstraße 35 zur Verfügung.

Informationen erhalten Bürger auch über die Rufnummern von Call Duisburg unter 0203 280 0 und dem Gefahrentelefon der Feuerwehr unter 0800 112 13 13.

