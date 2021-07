Bombenfund! Blindgänger in Duisburg-Homberg entschärft

Duisburg. Bei Bauarbeiten ist in Duisburg-Homberg ein Blindgänger entdeckt worden. Der Kampfmittelräumdienst konnte Weltkriegsbombe entschärfen.

Gegen 15.20 Uhr am Dienstagnachmittag konnte der Kampfmittelbeseitigungsdienst um Feuerwerker Frank Stommmel Entwarnung geben: Die englische Fünf-Zentner-Bombe war wenige Stunden zuvor in Duisburg-Homberg bei Bauarbeiten entdeckt worden. Der Blindgänger mit Aufschlagzünder lag nach Angaben der Stadt an der Rheindeichstraße im Rheinvorland in Höhe des PPC-Stadions.

Da im Umkreis von 250 Metern um den Fundort keine Menschen leben, konnte zeitnah mit der Entschärfung begonnen werden, Evakuierungen waren nicht nötig.

Mitarbeiter des Ordnungsamts informierten im Umfeld Spaziergänger über den Bombenfund.

Der Blindgänger liegt im Rheinvorland unweit des PCC-Stadions. Foto: Stadt Duisburg

