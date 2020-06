Bombendrohung: Polizei räumt Finanzamt Duisburg

Bombendrohung: Die Polizei sperrte das Finanzamt in der Duisburger Innenstadt ab.

Duisburg. Das Finanzamt Süd in der Duisburger Innenstadt wurde am Mittwochvormittag wegen einer Bombendrohung geräumt. Die Suche nach dem Verfasser läuft.

Das Finanzamt Süd an der Landfermannstraße in der Duisburger Innenstadt ist am Mittwochvormittag nach einer Bombendrohung geräumt worden.

Die Polizei wurde gegen 9 Uhr über die Drohung informiert. Sie evakuierte das Gebäude, sperrte den Eingang mit Flatterband ab. Die Suche nach möglichem Sprengstoff im Finanzamt läuft nun. Auch Spürhunde sollen dabei zum Einsatz kommen.

Bombendrohung gegen Finanzamt-Süd in Duisburg: Ermittlungen bei der Polizei

Parallel dazu läuft im Polizeipräsidium die Suche nach dem Verfasser der Drohung. Über welchen Weg die Bombendrohung abgegeben wurde, gab die Polizei nicht bekannt.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Zuletzt hatte es im November eine Bombendrohung gegen das Duisburger Rathaus gegeben.