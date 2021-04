Bombe in Duisburg-Meiderich: Bahnstrecke wird gesperrt

Bombe in Duisburg-Meiderich: der Evakuierungsplan für die Entschärfung des Blindgängers Am Alten Viehof.

Duisburg. Bei Bauarbeiten in Duisburg-Meiderich ist eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Diese wird am Donnerstagabend entschärft.

Bauarbeiter sind am späten Donnerstagnachmittag in Duisburg-Meiderich auf einen Blindgänger gestoßen: Der Kampfmittelbeseitigungsdienst und das Ordnungsamt planen die Entschärfung der amerikanischen Weltkriegsbombe um etwa 20.30 Uhr (Stand: 18.30 Uhr). Für die Evakuierung wird auch eine Bahnstrecke gesperrt.

Die mit einem der gewöhnlichen Aufschlagzünder versehene Fünf-Zentner-Fliegerbombe liegt nach Angaben des Stadtsprechers Sebastian Hiedels auf einem Grundstück an Emmericher Straße/Am Alten Viehhof in Mittelmeiderich/Obermeiderich. „Der Bereich sollte weiträumig umfahren werden.“ Betroffen von der Evakuierung der Gefahrenzone ist auch die Bahnstrecke zwischen Oberhausen und Duisburg-Ruhrort, auf der die Regionalbahn 36 der Nordwestbahn verkehrt (Oberhausen Hbf – Duisburg-Obermeiderich – Duisburg-Meiderich Ost – Duisburg-Meiderich Süd – Duisburg-Ruhrort).

Bombenentschärfung in Meiderich – über 3300 Anwohner betroffen

18.35 Uhr: Stadtsprecher Sebastian Hiedels informiert über die Entschärfung: Wegen der Größe der Bombe ist nach Einschätzung der Feuerwerker eine Evakuierungszone mit einem Radius von etwa 250 Metern um die Fundstelle herum erforderlich. „In der Evakuierungszone leben 225 Menschen, diese werden persönlich durch Mitarbeiter des städtischen Außendienstes vom Bürger- und Ordnungsamt informiert“, berichtet Hiedels.

In der Sicherheitszone (äußerer Ring, etwa 250 bis 500 Meter um die Fundstelle herum) sind nach Angaben der Stadt 3139 Duisburger gemeldet. Diese Anwohner sollen über Lautsprecheransagen vom Bürger- und Ordnungsamt informiert werden. In der Sicherheitszone ist bis nach der Entwarnung „zivilschutzmäßiges Verhalten“ erforderlich, so die Verwaltung: „Die Menschen sind aufgefordert, sich in Räumen aufzuhalten, die der Fundstelle abgewandt sind. Die Fenster der Wohnung sollten in jedem Fall geschlossen sein. Ein Aufenthalt im Freien ist nicht gestattet.“

Der Evakuierungsplan der Stadt Duisburg für die Entschärfung der Weltkriegsbombe Am Alten Viehhof mit Evakuierungszone (innerer Kreis) und Sicherheitszone. Foto: Stadt Duisburg

Feuerwehr Duisburg bietet Schnelltests für betroffene Anwohner an

■ Als Aufenthaltsort/Evakuierungsraum steht betroffenen Anwohnern das Evangelische Gemeindezentrum Auf dem Damm/Bahnhofstraße in 47137 Meiderich zur Verfügung.

■ Betroffene Einwohner können sich dort mit einem negativen Schnelltest aufhalten. Vor Ort bietet die Feuerwehr kostenlose Schnelltests an.

■ Informationen gibt es auch über das Callcenter der Stadt unter 0203 283-2000 und über das Gefahrentelefon der Feuerwehr unter 0800 112 13 13.

■ Auch die Warnapp NINA informiert über Gefahrenlagen.

■ „Die städtische Sirene wird zur Entwarnung heute zu hören sein“, kündigt die für die Evakuierung zuständige Stadt Duisburg an.