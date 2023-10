Bombe in Duisburg-Duissern entdeckt! Entschärfung noch heute

Auf diesem Gelände an der Zieglerstraße in Duisburg-Duissern wurde am Donnerstag der Blindgänger entdeckt.

Duisburg. Auf dem Gelände der alten Netto-Filiale in Duisburg-Duissern ist ein Blindgänge entdeckt worden. Bombe muss noch heute entschärft werden.

Bei Bauarbeiten in Duisburg-Duissern ist am Donnerstag eine Bombe gefunden worden. Der Blindgänger muss noch am Abend entschärft werden. Der Fundort befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Netto-Filiale, mitten in einem Wohngebiet. Wir berichten im Live-Ticker von der Entschärfung:

16.50 Uhr: Die Stadt hat den Blindgängerfund bestätigt. Weitere Infos zur Evakuierung und Entschärfung sollen zeitnah folgen.

16.45: Details zu den Bauarbeiten und dem Wohnbauprojekt vor Ort lesen Sie in diesem aktuellen Artikel.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Früher stand hier eine Netto-Filiale. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

16.30: Durch den Buschfunk in Duissern läuft bereits die Nachricht. Auf dem Gelände zwischen Zieglerstraße und Felsenstraße ist bei den Bauarbeiten ein Blindgänger entdeckt worden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg