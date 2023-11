Entwarnung: Bombe in Duisburg-Meiderich ist entschärft

Duisburg. Auf dem Gelände einer Recyclingfirma in Meiderich ist eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Der Blindgänger wurde am frühen Abend entschärft.

Die Stadt Duisburg hat am Montagmittag um kurz nach 14 Uhr einen Bombenfund in Duisburg-Meiderich gemeldet. Der auf dem Gelände eines Recyclinghofes an der Styrumer Straße 18B entdeckte Blindgänger ist am frühen Montagabend entschärft worden.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Wir haben fortlaufend über die Evakuierung und die Bombenentschärfung in Obermeiderich berichtet:

17.56: Stadtsprecherin Gabi Priem bestätigt: „Die Bombe wurde um 17.51 Uhr erfolgreich entschärft. Zur Entwarnung ist die städtische Sirene im Stadtteil zu hören, ebenso informiert NINA über die Entschärfung. Die Sperren werden jetzt aufgehoben.“

17.54 Uhr: Über die Nina-Warnapp gibt der Duisburger Katastrophenschutz Entwarnung: Die Weltkriegsbombe in Duisburg-Meiderich ist demnach unschädlich gemacht.

17.32 Uhr: Stadtsprecherin Gabi Priem meldet: Die Evakuierungsmaßnahmen sind abgeschlossen. 40 Personen sind im Aufenthaltsraum zusammen gekommen. Es gab vier Krankentransporte von der Feuerwehr. Tim Hofrichter beginnt jetzt mit der Entschärfung.“

16.20 Uhr: Die Stadt berichtet: „Die Evakuierung läuft planmäßig. Die Sperren sind aktiviert. Im Aufenthaltsraum befinden sich 12 Personen. Die Feuerwehr musste zwei Krankentransporte durchführen. Insgesamt sind 64 Einsatzkräfte vom Bürger- und Ordnungsamt und zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr (davon 6 Freiwillige) im Dienst.“

Bombenentschärfung in Duisburg-Meiderich an der Styrumer Straße – über 300 Anwohner und Rhein-Herne-Kanal von Evakuierung betroffen

An der angegebenen Adresse liegt das Betriebsgeländer der Klöpper Recycling GmbH.

Bei dem Blindgänger handelt es sich laut Stadt um eine US-amerikanische Fliegerbombe (260 Pfund) mit einem der gewöhnlichen Aufschlagzünder. „Hierbei handelt es sich um eine kleine Bombe, die aber im Falle eine Explosion eine große Splitterwirkung hätte“, ordnet die Stadt ein.

Die Entschärfung sei für 17 Uhr vorgesehen. Gegen 16.20 Uhr aktivierten die Einsatzkräfte nach Angaben der Stadt die Straßensperren um den Fundort.

In der Evakuierungszone (Umkreis von 300 Meter um den Fundort) seien 329 Personen unter Wohnadressen gemeldet, die die Gefahrenzone verlassen müssen. Zwölf von ihnen fanden sich im Aufenthaltsraum in der Gesamtschule Meiderich ein.

Der Rhein-Herne-Kanal werde „voraussichtlich ab 16 Uhr gesperrt“. Außerdem müsse eine Güterbahnlinie gesperrt werden. Auch ein Hunde- und ein Sportplatz liegen in der Evakuierungszone.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung schickt Feuerwerker Tim Hofrichter und dessen Team, um der Bombe den Zünder zu ziehen.

Die Stadt kündigt an: „Zur Entwarnung wird die städtische Sirene im Stadtteil zu hören sein. Ebenso informiert die Warnapp NINA zum Ende der Aktion.“

Zum Bombenfund an der Styrumer Straße 18B am Montag, 6. November, hat die Duisburger Stadtverwaltung diese Karte zum Fundort und mit der Evakuierungszone veröffentlicht. Foto: Stadt Duisburg

Diese Informationen hat die Stadtverwaltung veröffentlicht:

„Im Recyclinghof auf der Styrumer Str. 18B in Duisburg-Meiderich wurde heute eine amerikanische Frag (260 Pfund) mit einem Aufschlagzünder aus dem zweiten Weltkrieg gefunden. Hierbei handelt es sich um eine kleine Bombe, die aber im Falle eine Explosion eine große Splitterwirkung hätte.

Aufgrund neuer Bestimmungen muss diese noch heute durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft werden. Das Bürger- und Ordnungsamt organisiert derzeit die weiteren Maßnahmen.

In der Evakuierungszone (Umkreis von 300 Meter um den Fundort) sind 329 Personen betroffen, die aus dem betroffenen Bereich evakuiert werden.

Betroffen ist auch der Rhein-Herne-Kanal, der voraussichtlich ab 16 Uhr gesperrt wird. Außerdem muss eine Güterbahnlinie gesperrt werden. Des Weiteren liegt in der Evakuierungszone ein Hunde- und ein Sportplatz.

Die Entschärfung ist für heute 17 Uhr vorgesehen. Alle Sperren rund um die Zonen greifen ab 16 Uhr.

Aufgrund der Straßensperrungen kann es ab 16 Uhr zu erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs kommen. Ortskundige werden gebeten, den Bereich großzügig zu umfahren.

Ein Evakuierungsraum steht in der Gesamtschule Meiderich auf der Westenderstraße 30 in 47138 Duisburg zur Verfügung.

Weitere Infos, auch wann mit den Sperrungen sowie der Entschärfung zu rechnen ist, folgen.

Informationen gibt es auch über Call Duisburg (heute Abend besetzt) unter (0203) 283-2000 und das Gefahrentelefon der Feuerwehr unter 0800 112 13 13.“

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Britische Piloten. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: Luftminen und Bomben im Schüttkasten unter einem Flugzeug der RAF. Links und rechts: die Bombenklappen. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: eine 8000-Pfund-Luftmine (lb). Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Soldaten verladen eine Luftmine. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Die alte Grafik zeigt Bombentypen der Air Force. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Ein britisches Kampfflugzeug, eine Vickers Wellington. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Der Pilot eines Kampffliegers hat den Bombenabwurf aus dem Flugzeug heraus fotografiert. Unten zu sehen: die Bomben, darunter Staub- und Aschewolken, der Hauptbahnhof (unten rechts), das Wasserviertel (oben links). Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: das Straßenbahndepot an der Mülheimer Straße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: das Straßenbahndepot an der Mülheimer Straße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: das Straßenbahndepot an der Mülheimer Straße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Kirche St. Josef. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: ein versunkener Kahn im Innenhafen. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: der Innenhafen, Lehnkering. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Kirche St. Josef. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Josephskirche. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Josephskirche. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Josephskirche. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Josephskirche. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Josephskirche. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Josephskirche. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Tierpark-Gaststätte an der Mülheimer Straße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Schule an der Wrangelstraße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: den Weidenweg in Kaßlerfeld. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: Blick von der Börsenstraße auf Claubergstraße und Vom-Rath-Straße (rechts). Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Querstraße zur Unterstraße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Unterstraße, Ecke Marientorstraße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Unterstraße, Ecke Öderich. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Unterstraße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Tibistraße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: der Sternbuschweg. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Schule am Sternbuschweg. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: Stapeltor, evangelisches Gemeindehaus. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: der Sonnenwall. Hinten: das Kuhtor. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Ruhrorter Straße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Ruhrorter Straße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: das Arbeitsamt an der Ruhrorter Straße 92/98. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: das Arbeitsamt an der Ruhrorter Straße 92/98. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Ruhrorter Straße, Ecke Scharnhorststraße, mit Bunker im Bildhintergrund. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Ruhrorter Straße am Weidenweg. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Poststraße, Ecke Münzstraße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Poststraße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Poststraße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Poststraße, Ecke Holzgasse. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Plessingstraße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Straße Peterstal, Ecke Klosterstraße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Straße Peterstal. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: Bismarck-, Ecke Pappenstraße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Straße Papendelle. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: das Vincenz-Hospital. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: das Vincenz-Hospital. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: das Vincenz-Hospital. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: das Vincenz-Hospital. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: das Vincenz-Hospital. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: das Vincenz-Hospital. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: das Vincenz-Hospital. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Obermauerstraße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: Kammer-Lichtspiele an der Obermauerstraße 1. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Nahestraße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Nahestraße, Ecke Hindenburgstraße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Musfeldstraße, Ecke Seitenstraße. Hinten: das Vincenz-Krankenhaus. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Münzstraße, Ecke Schwanenstraße, Ecke Poststraße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Münzstraße, Ecke Schwanenstraße, am Schwanentor. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Mülheimer Straße, Ecke Pappenstraße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: das alte Klöcknerhaus an der Mülheimer Straße 50-54. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Lenzmannstraße, Haus Nummer zwei, damals Sitz der NSDAP-Kreisleitung. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: das DGA-haus (Hinterhaus) an der Kuhstraße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: der Kuhlenwall, Ecker Junkernstraße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Königstraße 61-65. Rechts: das Primus-Kino, links: das Mercatorhaus. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Hauptpost an der Königstraße (Hauptbahnhof). Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Hauptpost an der Königstraße (Hauptbahnhof). Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Hauptpost an der Königstraße (Hauptbahnhof). Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Hauptpost an der Königstraße (Hauptbahnhof). Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Hauptpost an der Königstraße (Hauptbahnhof). Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Hauptpost an der Königstraße (Hauptbahnhof). Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Hauptpost an der Königstraße (Hauptbahnhof). Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Hauptpost an der Königstraße (Hauptbahnhof). Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Hauptpost an der Königstraße (Hauptbahnhof). Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Klosterstraße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Hindenburgstraße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Hindenburgstraße, Ecke Lennestraße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Josephstraße nach dem Bombenabwurf. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Essenberger Straße, Blickrichtung Innenstadt. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Essenberger Straße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Duissernstraße, Ecke Moltkestraße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Duissernstraße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: Clemens- und Ruhrorter Straße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Clemensstraße. Im Hintergrund: die Ruhrorter Straße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Claubergstraße, Ecke Börsenstraße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Clemensstraße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Claubergstraße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: die Beekstraße am Marientor. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Am 14. und 15. Oktober 1944 warf die Royal Air Force bei drei Angriffen auf Duisburg 9000 Tonnen Bomben ab. 3500 Menschen wurden getötet. Im Bild: C. Spaeter am Buchenbaum 10/12. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945). Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945). Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945). Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945). Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945). Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945). Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945). Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945). Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945). Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945). Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945). Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945). Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945). Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945). Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945). Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945). Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945). Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945): die Ruhrfähre an der Stelle der heutigen Karl-Lehr-Brücke. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945): Schiffe werden mit Hilfe von Kränen gehoben. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945): Schiffe werden mit Hilfe von Kränen gehoben. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945): der Innenhafen. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945): das Böninger Schlösschen, das bereits 1943 zerstört worden war. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945): das Rathaus. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945): das Rathaus. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945): das Rathaus. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945): die Panzersperre an der Wanheimer Straße im März, Blickrichtung Stadtmitte. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945): die Panzersperre an der Wanheimer Straße im März. Hinten zu sehen: Bonifatiuskirche und Marienhospital. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945): die heutige Gerhart-Hauptmann-Straße am 21. Februar 1945. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945): die heutige Gerhart-Hauptmann-Straße am 21. Februar 1945. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945): die heutige Gerhart-Hauptmann-Straße am 21. Februar 1945. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945): das St. Vincenz-Hospital am 1. Juli. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945): das St. Vincenz-Hospital am 1. Juli. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945): das St. Vincenz-Hospital am 1. Juli. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945): das St. Vincenz-Hospital am 1. Juli. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945): die heutige Gerhart-Hauptmann-Straße am 21. Februar 1945. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945): das St. Vincenz-Hospital am 1. Juli. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945): Elendswohnung an der Neudorfer Straße 108. Das Foto zeigt den Kaminabzug einer Kellerwohnung unter den Haustrümmern. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945): die Panzersperre an der Kulturstraße, Ecke Düsseldorfer Straße im März. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945): die Panzersperre an der Königstraße im März. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945): die Ruinen der Lutherischen Kirche und des Altfrauenhauses an der Gymnasialstraße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945): die Ruinen der Lutherischen Kirche und des Altfrauenhauses an der Gymnasialstraße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945): der Burgplatz. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945): die zerstörte Liebfrauenkirche. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945). Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg in Trümmern (1945): die Straße Am Burgacker. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg am 30. November 1944: das Polizeipräsidium. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg am 30. November 1944: das Polizeipräsidium an der Düsseldorfer Straße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg am 30. November 1944: die Neudorfer Straße (hinten: der Hauptbahnhof). Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg am 30. November 1944: die Schule an der Neudorfer Straße (Hofseite). Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg am 30. November 1944: das Konservatorium. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg am 30. November 1944: Blick auf die Getreidebörse vom Salvatorweg. Rechts: das Stromeyer-Haus. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Duisburg in Trümmern Duisburg am 30. November 1944: die Ruinen an der Düsseldorfer Straße.Hinten zu sehen: die Königstraße. Foto: Zeitzeugenbörse Duisburg

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg