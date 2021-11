Hochschule Boetius tritt Mercator-Professur an Uni Duisburg-Essen an

Duisburg/Essen. Mit einem Jahr Verspätung tritt Tiefseeforscherin Antje Boetius ihre Mercator-Professur an der Uni Duisburg-Essen an. Vorträge im November.

Ein Jahr später als ursprünglich geplant tritt die Tiefseeforscherin Antje Boetius Mitte November ihre Mercator-Professur an der Universität Duisburg-Essen an. Die 54-Jährige werde am 18. und 30. November in zwei Vorträgen über ihre Forschungen, Klimawandel und Klimaschutz sprechen, wie die Hochschule am Dienstag mitteilte.

Darin informiert sie über den arktischen Wandel als Frühwarnzeichen für Klimaveränderungen und die Vielfalt der Tiefsee. Die Vorträge können vor Ort oder live bei Youtube verfolgt werden. Die Professorin für Geomikrobiologie leitete zahlreiche Expeditionen in die Arktis und Antarktis und ist seit 2017 Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts/Helmholtz Zentrums für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven.

International bekannt wurde die Leibniz-Preisträgerin im Jahr 2000 durch ihre Entdeckung von Methan-fressenden Mikroorganismen am Meeresboden, die wichtig für das Erdklima sind. Boetius plädiert für eine deutliche Verschärfung des Klimaschutzes.

Mercator-Professur an der Uni Duisburg-Essen: Alice Schwarzer und Joachim Gauck als Vorgänger

Die Mercator-Professur wurde 1997 eingerichtet, um das wissenschaftliche Erbe des berühmten Duisburger Kartographen und Universalgelehrten Gerhard Mercator (1512-1594) wachzuhalten. Eine Mercator-Professur hatten bislang unter anderen die früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck und Richard von Weizsäcker, der frühere Außenminister Hans-Dietrich Genscher, Regisseurin Margarethe von Trotta, Publizist und Orient-Kenner Peter Scholl-Latour, der Unternehmer Götz W. Werner und die Journalistin und Feministin Alice Schwarzer. (epd)

