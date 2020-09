Der BMW des 20-Jährigen wurde bei dem Unfall in Duisburg stark beschädigt.

Unfall BMW wird bei Unfall in Duisburg in Gegenverkehr geschleudert

Duisburg. Bei einem Unfall in Duisburg-Rheinhausen ist ein BMW in den Gegenverkehr geschleudert worden. Der 20 Jahre alte Fahrer verletzte sich leicht.

Ein BMW ist am Donnerstag bei einem Unfall in Rheinhausen in den Gegenverkehr geschleudert worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei musste der Fahrer eines Sattelzugs um 13.50 Uhr auf der Moerser Straße plötzlich abbremsen. Der 20 Jahre alte BMW-Fahrer fuhr auf, sein SUV wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die gegenüberliegende Fahrbahn geschleudert.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Unfall in Duisburg: 20-Jähriger leicht verletzt

Im Gegenverkehr prallte der BMW noch mit einem VW zusammen. Der 20-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Sein Wagen wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.