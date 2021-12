BMW prallt mit quietschenden Reifen vor Mauer in Duisburg

Duisburg. Ein BMW-Fahrer ist in Duisburg gegen eine Mauer geprallt. Sekunden zuvor hatte ein aufheulender Motor Anwohner in Untermeiderich aufgeschreckt.

Ein 22 Jahre alter BMW-Fahrer ist am Montagabend in Duisburg gegen eine Mauer geprallt. Gegen 22 Uhr ließen zunächst ein aufheulender Motor und quietschende Reifen einen Anwohner an der Gartsträucherstraße in Untermeiderich aufschrecken. Er schaute aus dem Fenster und sah noch, wie der BMW über eine Grünfläche rutschte und vor eine Mauer prallte.

Fahrer und Beifahrer (23) blieben unverletzt. Die gesamte Front des Autos ist eingedrückt, die Achsen sind gebrochen und die Airbags wurden ausgelöst, so die Polizei. Warum der Fahrer offenbar beim Abbiegen die Kontrolle über sein Auto verlor, ist unklar. Das Verkehrskommissariat ermittelt.

