An dem BMW entstand ein immenser Schaden.

Unfall BMW-Fahrer kracht bei Flucht vor Polizei in Gasverteiler

Duisburg. Ein betrunkener BMW-Fahrer (30) ist im Duisburger Norden vor einer Polizeikontrolle geflohen. Seine Flucht endete allerdings abrupt.

Ein betrunkener Autofahrer ist in Nacht zu Dienstag im Duisburger Norden vor einer Streife geflüchtet und dabei in einen Gasverteiler gekracht.

Laut Polizei wollten Einsatzkräfte während einer Streifenfahrt am Landschaftspark Nord die Insassen eines geparkten BMW kontrollieren. Doch als der Fahrer das bemerkte, gab er plötzlich Gas.

Duisburg: Flucht von BMW-Fahrer endet plötzlich

Der Mann raste mit dem Wagen über die Emscherstraße in Richtung Neumühler Straße. Doch dann war seine Flucht auf einmal beendet: In einem Moment, in dem die Polizisten den BMW aus den Augen verloren, verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über das Auto. Der Wagen prallte auf der Arnold-Dehnen-Straße vor einen Gasverteiler.

Der 30 Jahre alte Fahrer und seine 28 Jahre alte Beifahrerin verletzten sich bei dem Aufprall, zwei Rettungswagen brachten sie zur Behandlung in Kliniken. Dort wurde dem 30-Jährigen auch eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren, sein BMW musste abgeschleppt werden.