BMW-Fahrer flieht vor Polizei – und erlebt ein Wiedersehen

Auf der Weseler Straße in Marxloh fuhr der BMW-Fahrer erst über eine durchgezogene Linie und dann der Polizei davon.

Duisburg. Ein BMW ist auf der Weseler Straße in Marxloh vor der Polizei geflohen. Wenig später gab es jedoch ein Wiedersehen mit dem 36-Jährigen.

Ein BMW-Fahrer ist am Mittwochabend in Marxloh vor der Polizei geflohen. Allerdings: In Rheinhausen gab es für ihn wenig später ein Wiedersehen mit den Einsatzkräften.

Gegen 21.15 Uhr war der 36-Jährige auf der Weseler Straße über eine durchgezogene Linie gefahren – vor den Augen der Beamten. Die wollten ihn daraufhin kontrollieren, doch der Mann gab Gas. Auch Blaulicht, Martinshorn und Lautsprecherdurchsagen brachten ihn nicht zum Anhalten.

Einige Zeit später stieß ein Streifenwagenteam in Rheinhausen auf den BMW und kontrollierte den Fahrer. Die Beamten aus Marxloh wurden hinzugerufen, sie erkannten den 36-Jährigen wieder.

Vor der Polizei geflohen: Duisburger hat keinen Führerschein

Bei der Überprüfung des Duisburgers zeigte sich, dass er unter Drogeneinfluss stand und nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Ein Arzt entnahm ihm auf der Wache eine Blutprobe. Sein Auto musste der Mann stehen lassen. Die Polizei schrieb eine Anzeige und einen Bericht an das Straßenverkehrsamt.

