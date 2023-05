BMW-Fahrer erfasst 14-Jährigen in Hochfeld – Krankenhaus

Am Hochfelder Brückenplatz wurde ein 14-Jähriger bei einem Unfall schwer verletzt.

Duisburg. Ein BMW hat am Brückenplatz in Duisburg-Hochfeld einen 14-Jährigen erfasst. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Jugendlichen in eine Klinik.

Ein 14-Jährige ist am Samstagabend in Hochfeld von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei rannte der Jugendliche gegen 23 Uhr, also in der Dunkelheit, am Brückenplatz auf die Fahrbahn. Dort erfasste ihn dann der BMW eines 33-Jährigen.

Ein Rettungswagen brachte den 14-Jährigen nach dem Zusammenprall zur Behandlung in eine Klinik.

