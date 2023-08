Die Duisburger Polizei ermittelt nach einem Unfall in Wanheim-Angerhausen.

Ermittlungen BMW fährt Schüler im Duisburger Süden an – Fahrer flüchtet

Duisburg. Die Polizei sucht nach einem Unfall im Duisburger Süden nach einem BMW-Fahrer. Ungewöhnlich: An dem Auto befanden sich keine Kennzeichen.

Nach einem Unfall im Duisburger Süden am Dienstag sucht die Polizei nach einem Autofahrer oder einer Autofahrerin am Steuer eines BMW.

Das Auto hatte gegen 14.10 Uhr auf der Kreuzung Ehinger Straße/Heiligenbaumstraße einen 15-Jährigen touchiert, als dieser nach Schulschluss die Straße überqueren wollte. Der Schüler berichtete nachher der Polizei: Die dunkle Limousine sei dann in Richtung Oberer Kaiserswerther Straße weitergefahren. Ungewöhnlich: An dem Wagen sollen keine Kennzeichen angebracht gewesen sein.

Sanitäter brachten den Jungen, der über Schmerzen an seinem linken Bein klagte, in ein Krankenhaus. Hinweise zu der flüchtigen Person in dem BMW nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats 22 unter 0203 280 0 entgegen.

