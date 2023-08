Blitzgeburt im Klinik-Eingang – Eleonor ist ein Turbo-Baby

Baby Eleonor kam in nur 15 Minuten zur Welt. Bis in den Kreißsaal schaffte es Mutter Brenda nicht mehr.

Duisburg. Baby Eleonor kam in nur 15 Minuten zur Welt – im Eingang einer Duisburger Klinik. So verlief die außergewöhnliche Blitzgeburt für die Eltern.

Diese außergewöhnliche Geburt wird die Helios St. Anna Klinik in Duisburg nicht so schnell vergessen: Baby Eleonor hatte es besonders eilig und überraschte ihre Eltern sowie das medizinische Personal: Bis in den Kreißsaal kamen ihre Eltern nicht mehr – das Mädchen kam in der Eingangshalle zur Welt.

Es ist der 19. Juli um 7.10 Uhr. Eine Mitarbeiterin der Zentrale informiert den Kreißsaal, dass eine schwangere Patientin den Geburtsraum wohl nicht mehr rechtzeitig erreichen werde. Wenn die Zeit nicht mehr reicht, muss stattdessen die Hilfe zur werdenden Mutter eilen: Stefanie Sajczuk, leitende Hebamme, greift sich das nötige medizinische Material und rennt los.

Blitzgeburt in Duisburg: Hebamme eilt zum Klinik-Eingang

Dafür muss Sajczuk eine Entbindung im Kreißsaal sogar kurzzeitig verlassen. Doch die Hebamme hat nur einen Gedanken: „Das Kind hier im Kreißsaal fällt schon nicht heraus, das unten vermutlich schon.“ Als sie in der Eingangshalle eintrifft, liegt die werdende Mutter Brenda bereits auf einem der roten Sofas im Wartebereich. Ihr Ehemann kniet vor ihr und hält ihre Hand fest gedrückt. Die Presswehen haben bereits eingesetzt. Für die Hebamme ist klar: Die werdende Mutter wird keinen Meter mehr laufen können.

Dann geht alles ganz schnell: Unter Anleitung der Hebamme wird die Eingangshalle abgeschirmt, um der jungen Familie etwas Privatsphäre zu gewähren. Die Mitarbeiter der Notaufnahme greifen sich Bettlaken oder einen anderen Sichtschutz. Auch die Mitarbeiterin der Zentrale spielt eine große Rolle: Sie verriegelt die Türen, sodass niemand mehr den Eingangsbereich passieren kann.

Geburt dauert lediglich 15 Minuten

Vom Eintreffen der Eltern bis hin zu Eleanors Ankunft vergehen insgesamt nur 15 Minuten. Glücklicherweise verläuft alles ohne Komplikationen. Mutter und Kind geht es sehr gut. Die frischgebackenen Eltern sind überwältigt: „Es hätte wirklich keine fünf Minuten später sein dürfen, sonst hätten wir es mit Sicherheit noch nicht einmal mehr in die Klinik geschafft“, sagt der stolze Papa.

„Ich wusste, dass es schnell gehen wird, aber dass es so schnell geht, damit habe ich nicht gerechnet“, ergänzt der Vater. Sechs Tage vor ihrem errechneten Termin kam die Kleine mit einem unvergleichbaren Tempo zur Welt. Die Familie ist das schon gewohnt: Auch die Geburt von Marlene, der ersten Tochter, dauerte lediglich 45 Minuten. „Für die nächste Geburt muss Steffi vermutlich zu uns nach Hause kommen, wenn das so weitergeht“, sagt Mama Brenda amüsiert.

Stefanie Sajczuk, leitende Hebamme im St. Anna Krankenhaus, zusammen mit Baby Eleonor nach der Geburt. Foto: Helios St. Anna Klinik

Duisburg erlebte auch schon eine Geburt im Taxi

Für das Personal des St. Anna Krankenhauses in Huckingen war es übrigens nicht die erste Turbo-Geburt: Baby Kayan hatte es im Februar auch besonders eilig – und kam im Taxi vor der Klinik zur Welt. Hier können Sie die besondere Geschichte lesen.

