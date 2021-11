Black Friday in Duisburg: Mit diesen Rabatten locken Händler

Mit Rabatten wird häufig geworben, besonders am Black Friday. Am 26. November versprechen Händler in Duisburg zusätzliche Preisnachlässe. (Symbolbild)

Duisburg. Am 26. November startet der Black Friday. Handel rechnet mit hohem Umsatz. Wo es in Duisburg Rabattaktionen gibt und was Händler planen.

Am 26. November steht der Black Friday an. Der Handel in Duisburg verspricht an diesem Tag besondere Angebote – und rechnet mit einem Umsatzplus.

Das Datum habe sich für den Einzelhandel zu einem „wichtigen Termin im Jahreskalender“ entwickelt, sagt Holger Höfner, Center-Manager für das Forum. Ein Großteil der Händler im Einkaufszentrum werde sich mit Rabattaktionen beteiligen, die zum Teil auch Tage zuvor schon gelten sollen.

Black Friday* in Duisburg – Hier gibt es Rabattaktionen:

Bei Juwelier Christ soll es im Rahmen der Black Week (vom 23. bis zum 30. November) bis zu 50 Prozent Rabatt auf Uhren und Schmuck geben.

soll es im Rahmen der Black Week (vom 23. bis zum 30. November) bis zu 50 Prozent Rabatt auf Uhren und Schmuck geben. Die Handelskette Deichmann biete ebenfalls eine Woche lang und bis zum 29. November auf einige Schuhmodelle einen Rabatt von bis zu 50 Prozent.

biete ebenfalls eine Woche lang und bis zum 29. November auf einige Schuhmodelle einen Rabatt von bis zu 50 Prozent. Die Parfümerie Douglas lockt am Black Friday mit 20 Prozent.

lockt am Black Friday mit 20 Prozent. Bei Dessous-Spezialist Hunkemöller an der Königstraße gibt es laut Internetankündigung am Black Friday einen Preisnachlass von 25 Prozent.

an der Königstraße gibt es laut Internetankündigung am Black Friday einen Preisnachlass von 25 Prozent. Die Bekleidungsmarke Only im Einkaufszentrum Forum bietet ebenfalls 25 Prozent auf das gesamte Sortiment.

im Einkaufszentrum Forum bietet ebenfalls 25 Prozent auf das gesamte Sortiment. Bei Jack & Jones , Modemarke für Herrenbekleidung im Forum, gibt es am Black Friday einen Rabatt von 20 Prozent.

, Modemarke für Herrenbekleidung im Forum, gibt es am Black Friday einen Rabatt von 20 Prozent. Jysk, vor der Umbenennung vielen noch unter dem Namen ,Dänisches Bettenlager’ bekannt und in Duisburg drei Mal vertreten, bietet von Donnerstag bis Samstag auf ausgewählte Möbel einen Preisnachlass von bis zu 70 Prozent.

Mit klingelnden Kassen rechnet am Black Friday auch der Handelsverband. So erwartet das legitimierte Sprachrohr der Branche am Black Friday und Cyber Monday, der am 29. November zusätzliche Rabatte im Internet verspricht, einen Umsatz von rund 4,9 Milliarden Euro. Der Handelsverband rechnet auch damit, dass im Rahmen der beiden Aktionen Weihnachtseinkäufe für etwa 1,2 Milliarden Euro getätigt werden.

* = Die Übersicht der Angebote in Duisburg wird bis zum Black Friday weiter ergänzt.

