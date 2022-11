Prozente, rote Preise, Rabattversprechen: Viele Geschäfte in Duisburg locken am Black Friday 2022 in die Innenstadt. Eine Übersicht der Angebote. (Symbolbild).

Handel Handel in Duisburg: Rabattschlacht bei Zara, H&M und Co.

Duisburg. Noch bis Montag (28. November) versprechen viele Geschäfte in der Duisburger Innenstadt satte Rabatte. Zara, H&M und Co. – was Kunden erwartet.

Der Black Friday ist am Freitag gestartet und der Handel in Duisburg verspricht besondere Angebote. An vielen Geschäftstüren wird mit Aktionen geworben. 20, 30 oder sogar 50 Prozent ist zu lesen – im Kleingedruckten steht dann oft aber, dass der Nachlass nur für ausgewählte Artikel bestimmt ist. Viele der Rabattaktionen gelten auch noch die kommenden Tage und enden oft erst am 28. November.

Black Friday in Duisburg: Das bieten Händler im Forum

Im Einkaufszentrum Forum beteiligt sich ein Großteil der Händler. Apollo Optik bietet laut eigenen Angaben bis zu 70 Prozent auf ausgewählte Brillen und Sonnenbrillen. Bei den Dessous-Spezialisten von Hunkemöller gleich gegenüber werden bis zu 50 Prozent versprochen. 20 Prozent auf das Sortiment bieten die Juweliere Kraemer und Pandora.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Wer auf der Suche nach Bekleidung ist, soll bei Only (25 Prozent) und Jack & Jones (20 Prozent) Rabatte auf alle Artikel erhalten. Bei C&A (50 Prozent) und Zara (40 Prozent) sollen Kundinnen und Kunden ebenfalls sparen können, jedoch nicht auf das gesamte Sortiment. Die Elektrofachmarktkette Saturn im Obergeschoss lockt mit Angeboten auf einzelne Produkte.

>> DUISBURGS INNENSTADT: HINTERGRUND

Manche Rabattaktion hat einen Haken

Einige Händler knüpfen ihre Rabattaktionen an Bedingungen. Das kriselnde KaufhausKarstadt hat seine Rabatte – 30 Prozent auf Damen-, Herren-, Kinder- und Sportbekleidung – auf Besitzer einer Kundenkarte beschränkt. Wer sich registriert, bekommt auch bei der Parfümerie Douglas und der schwedischen Modemarke H&M 20 Prozent zusätzlich. Die Belohnung hat ihren Preis: Verbraucher werden zu gläsernen Kunden und Unternehmen erhalten Kundendaten, die bares Geld wert sind, kritisiert die Verbraucherzentrale.

Auch entlang der Königstraße wird mit Rabatten gelockt. Eine Auswahl: Ulla Popkin bietet 20 Prozent, bei Woolworth gibt es ab einem Einkaufswert von 75 Euro einen Zehn-Euro-Gutschein. Deichmann bietet 50 Prozent auf ausgewählte Schuhe, Esprit bis zu 30 Prozent. Bei Jack Wolfskin gibt es einen Preisnachlass von 25 Prozent, Ernsting’s Family verspricht bis zu 30 Prozent. Bei Mango in der sonst verwaisten Königsgalerie gibt es bis zu 50 Prozent auf ausgewählte Ware.

Handel hofft auf Rekordumsatz

Trotz der aktuell schwierigen Rahmenbedingungen und trotz der schlechten Konsumstimmung rechnet der Handelsverband in diesem Jahr zu Black Friday und Cyber Monday mit einem Umsatz von 5,7 Milliarden Euro. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Plus von 22 Prozent. „Viele Kundinnen und Kunden gehen jetzt erst recht auf Schnäppchenjagd und wollen die Angebote der beiden Tage nutzen“, teilt der Verband mit. Verbraucherinnen und Verbraucher wollen dabei gezielt nach Weihnachtsgeschenken Ausschau halten, so die Einschätzung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg