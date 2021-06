Über den Bildungsgang können sich junge Menschen in Duisburg für eine Ausbildung bei der Polizei qualifizieren.

Ausbildung Bildungsgang in Duisburg ermöglicht Einstieg bei der Polizei

Duisburg. Junge Menschen mit mittlerem Bildungsabschluss können sich in Duisburg wieder bei der Polizei bewerben. So funktioniert der neue Bildungsgang.

In diesem Jahr können sich unter anderem auch in Duisburg junge Menschen mit einem mittleren Bildungsabschluss bei der Polizei bewerben.

Denn: Unter der Bezeichnung „Next Level“ startet am 1. August 2022 am Walter-Rathenau-Berufskolleg ein zweijähriger Bildungsgang. In diesem können sich die Kandidaten für das Bachelorstudium qualifizieren, nach dessen erfolgreichem Abschluss die Dienstgrade Polizeikommissarin oder Polizeikommissar verliehen werden.

Bildungsgang in Duisburg: Bewerbungen noch bis Oktober möglich

Voraussetzung ist für die fachspezifische Berufsschulbildung ist die Fachoberschulreife oder die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe.

Alle Informationen zum Bewerbungs- und Einstellungsverfahren gibt es im Internet unter www.genau-mein-fall.de/nextlevel oder bei den Personalwerbern des Polizeipräsidiums Duisburg, Susanne Herrmann (Tel.: 0203 280 1052) und Michael Bach (Tel.: 0203 280 1051).

Die Bewerbungsfrist läuft noch bis 8. Oktober 2021.

