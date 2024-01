Bienenmuseum in Duisburg will mit neuem Konzept überzeugen

Das Bienenmuseum in Duisburg überarbeitet seine Ausstellung und will künftig mit einem neuen Konzept überzeugen. Susanne Breidenbach (Imkerin und Ansprechpartnerin des Arbeitskreises Bienenmuseum) verrät, welche Neuerungen geplant sind.

Duisburg/Rumeln-Kaldenhausen Die Ausstellung im Duisburger Bienenmuseum wird derzeit überarbeitet. Zahlreiche Neuerungen sind geplant. Das können Besucher zukünftig erwarten.

Auf zu neuen Ufern. Oder besser gesagt: zu neuen Niststätten. Für das Bienenmuseum in Rumeln-Kaldenhausen, Schulallee 11, wird zurzeit Neues entwickelt. „Raus aus den verstaubten Zeiten, neue Farben, neue Anordnung, neues Erleben“, das verspricht Susanne Breidenbach, bienenfleißige Imkerin und Ansprechpartnerin des Arbeitskreises Bienenmuseum. Die Ausstellung der historischen Sammlung zur Imkerei wird zurzeit neu eingerichtet, Forschungs- und Wissenswerkstätten entwickelt. „Vor allem die außerschulische Bildung liegt uns am Herzen“, sagt sie.

Im Duisburger Bienenmuseum werden die Forschungs- und Wissenswerkstätten ausgebaut

Ungefähr zehn bis 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Projekt Imker sind als Kerntruppe des Naturschutzes rund ums Jahr für die wichtigen Insekten im Einsatz. Aber auch, um kleine und große Bürgerinnen und Bürger über die Bedeutung von Bienen und Wespen aufzuklären. „Die Forschungs- und Wissenswerkstätten werden ausgebaut“, erklärt Susanne Breidenbach. „Wir haben eine Reihe von Förderanträgen gestellt, werden die Ausstellung neu präsentieren. In der Kinderecke soll eine neue, passende Atmosphäre entstehen, wir haben neue Regale, bieten Führungen kostenlos an und vermitteln wichtiges Wissen“, sagt die engagierte Imkerin. Kinder und erwachsene Besucher sollen Wissen vermittelt bekommen, das ihnen das Leben der Bienen begreifbar macht. „Dazu gehören visuelle Eindrücke, damit die Besucher das auch verstehen“, sagt Susanne Breidenbach.

Die Optik – graues Linoleum ergänzt mit Holz und eine klare, nachvollziehbare Gliederung der Ausstellung – ist eine Neuerung. „Es waren früher ja triste Schulräume“, erinnert die Imkerin. Heute geht es im Bienenmuseum um die Wissensvermittlung mit allen Sinnen. Kinder und Erwachsene sollen die Dimensionen, die die Bienen auf unser Leben haben, in allen Facetten begreifen. Da geht es auch um die Geschichte der Imkerei. Alte Bienenkörbe, Beute, wie sie in der Fachsprache genannt werden, sind im Bienenmuseum zu bewundern. Aber die Zeiten, in denen Wissen mit purem Anschauen vermittelt wird, sind längst vorbei. Gucken, riechen, fühlen, schmecken und gestalten kommt viel besser an und bleibt tief im Gedächtnis.

Ein Biologe fertigt für das Duisburger Bienenmuseum Modelle zum Greifen und Anfassen

Viele spannende Bildungsangebote entstehen im Augenblick in den Forschungs- und Wissenswerkstätten. In einer Wachswerkstatt können Kinder selbst Kerzen aus Mittelwänden ausrollen. Eine Mittelwand ist in der Bienenzucht eine gewalzte oder gegossene Platte aus Bienenwachs mit einem Relief in Form von Sechsecken, die die Größe von Zellen einer natürlich gebauten Bienenwabe haben. Die Forscherbox „Wabenwunder“ aber zeigt, wie ein Naturwabenbau im Vergleich zu den Mittelwänden aussieht. Daran kann man auch sehen, wie sich Waben für Arbeiterinnen oder Drohnen unterscheiden. Drohnen sind männliche Bienen, die für die Begattung von Jungköniginnen verantwortlich sind.





Im Forscherwagen „Bienen-Bio“ geht es um die Honigbiene und andere Hautflügler zum Greifen und Anfassen. Ein Biologe fertigt größere Modelle an, um sie Kindern an die Hand zu geben. Das ist eine Ergänzung zu den Glas-Niströhren für Wildbienen, die draußen im Lehrgarten benistet bestaunt werden können. Dann gibt es noch die Werkstatt für die Wildbienenwohnung. Da können Kinder im Sommer Lehmsteilwände bauen oder Wildbienenhäuser aus Dosen errichten. Und dann gibt es noch die Bar: Wildblumen-Samen. „Dort werden Samen abgegeben, es thematisiert aber auch – im Verbund mit den Anpflanzungen im Bienenlehrgarten – die Bedürfnisse von besonderen Insekten, die ganz spezifische Blumen benötigen und auch die Wichtigkeit der Insekten als Bestäuber.“

In die Arbeit des Bienenmuseums Duisburg werden auch Arbeitslose integriert

Der Flur des Museums, in dem alle ankommen, heißt HuB wie Honig und Biene. Von dort aus geht es in die unterschiedlich aufgebauten Bereiche des Bienenmuseums. „Hier soll der öffentliche Teil unserer Biblio- und Infothek zugänglich gemacht werden“, erklärt Susanne Breidenbach das neue Konzept. Der Bienenweidenlehrgarten zeigt darüber hinaus wichtige Trachtpflanzen. Das sind Pflanzen, die von Bienen für die Erzeugung von Honig bevorzugt werden. Sie sind besonders reichhaltig an Nektar und Pollen. In die Arbeit des Bienenmuseums werden seit einiger Zeit auch Arbeitslose integriert, „was eine Bereicherung für alle Beteiligten ist“, betont die Imkerin.

Wie schmeckt mein Stadtteil? Jedes Bienenvolk, das an einem anderen Ort in der Stadt steht, hat einen ganz eigenen Honig: Der Geschmack ist unterschiedlich, die Konsistenz, der Duft, in manchem Honig sieht man Kristalle. Doch wie schmeckt eigentlich mein Stadtteil und wie viele Flüge müssen Bienen machen, um einen Löffel Honig zu sammeln? Antworten gibt’s in der Wissensbox Honig im Bienenmuseum des Kreis-Imkerverbands Duisburg, Schulallee 11.



Das Museum wird ehrenamtlich geführt und ist samstags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Führungen mit Schulen und Kindergärten können unter gruppenbesuche@bimu-du.de vereinbart werden. Der Kreis-Imkerverband richtet in seinen Räumen Neueinsteiger-Imkerkurse, Fortbildungen, Seminare und Workshops rund um die Honigbiene und die Imkerei ein. Der Start ist für Januar und Februar 2024 geplant. Mehr Wissen wird aber auch zu Wildbienen und den Niststätten geboten, außerdem werden Wespen-Fachberater ausgebildet.



Schulklassen, Kindergärten und Altenheime können einen kostenfreien Wildbienenhaus-Bausatz übernehmen. Anmeldungen unter kants.garten@gmail.com.

